РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. Копии уникальных документов о работе и жизни генерал-лейтенанта инженерных войск, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева представили на выставке, которая открылась в четверг в музее Балашихинского лицея, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов в ходе рабочего визита осмотрел учебные классы и школьный музей, а также пообщался с учащимися инженерного класса, которые представили ему свои модели в области робототехники. Депутат поблагодарил директора лицея Дмитрия Белоусова и педагогов за сохранение доброй традиции посвящения учащихся младших классов в ряды «Юных карбышевцев» и развитие инженерной мысли.

«На базе школьного музея создан центр патриотического воспитания лицеистов. Ребята регулярно посещают конференции и слеты, встречаются с ветеранами, а в День памяти Дмитрия Карбышева – стоят в Почетном карауле у бюста герою. Важно, чтобы в каждой школе был такой музей или ориентир, к которому стремились школьники в жизни», – сказал Ефимов.

По словам Белоусова, музей был организован в 1972 году, и с тех пор по крупицам собиралась уникальная экспозиция, посвященная героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том числе легендарному инженеру Дмитрию Карбышеву.

«Школа дружила с его дочерью Еленой, она бывала у нас в гостях и передала ряд документов, которые и представлены сегодня в музее», – пояснил Белоусов.

Балашихинский лицей был открыт в 1949 году как семилетняя школа Автогенстроя, в 1950 году она переименована в школу №5. В 1996 году – реорганизована в лицей. Более 20 лет учреждение является профильной школой МГТУ имени Н.Э. Баумана.