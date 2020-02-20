РИАМО - 20 фев. За первые два месяца этого года в Подмосковье Tele2 ввел в эксплуатацию 70 новых станций сотовой связи, которые расширят зону покрытия в стандарте LTE и улучшат качество связи и мобильного интернета, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В настоящее время на территории Московской области размещено 7,8 тысячи сооружений связи. Уверенный сигнал 4G представлен операторами «большой четверки»: «МТС», «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Таким образом, регион продолжает занимать лидирующие позиции среди субъектов страны по качеству покрытия сетями подвижного радиотелефонного доступа», - отмечается в материале.

В 2020 году строительства вышек продолжится, отдельное внимание уделят размещению «емкостных сайтов», которые установят точечно в местах наибольшей перегрузки, чтобы обеспечить стабильную связь и интернет абонентам.