РИАМО - 20 фев. В Подмосковье ко Дню защитника Отечества подготовили список лучших места для путешествий, который поможет отметить праздник в новой необычной обстановке, туры организует АО «Центральная ППК», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Путешествие по Подмосковью незабываемо. Выбирайте тур на свой вкус: окунитесь в культуру кочевых народов, изучите русские древности и православные обычаи, попробуйте лучшую в области пастилу, погладьте альпака или сделайте игрушку мечты своими руками!» – говорится в сообщении.

Так, 23 февраля можно отправиться в тур в этнографический парк «Кочевник». Там гостей познакомят с бытом, обычаями и культурой кочевых народов Руси. На территории парка находятся кочевое стойбище, зоодвор и самая большая юрта России.

В стоимость тура входят билет в этнопарк, проезд на электропоезде от Ярославского вокзала до станции Хотьково и обратно, такси от станции Хотьково до Этнопарка Кочевник и обратно, экскурсии на территории парка и мастер-класс.

Также 22 февраля организуют тур в Истру в Ново-иерусалимский монастырь, возведенный патриархом Никоном по образу и подобию Святой земли.

В День защитника Отечества также предлагается отправиться в тур в Коломну. Там можно побродить по местному Арбату, посидеть на лавочке, где когда-то отдыхала Анна Ахматова, посетить древний Кремль. Кроме того, в Коломне находится музей пастилы, где можно «попробовать историю на вкус».

Еще одним туром, который предлагается ко Дню защитника Отечества, стала поездка в Серпухов, где на ферме с верблюдоподобными альпаками можно познакомиться с альпакотерапией и получить положительные эмоции от общения с животными.

Праздник всей семьей можно отметить поездкой в «Игрушечное царство» – город Сергиев Посад.

«Расположенная в нем легендарная Троице-Сергиева Лавра особенно завораживает зимой, а для посещения уникальной мастерской игрушек нет времени лучше, чем праздники!» – отмечается в материале.