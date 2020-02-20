РИАМО - 20 фев. Подмосковный Росреестр в январе оформил более 45 тысячи прав собственности на земельные участки, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя января 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

В прошлом году в Подмосковье было зарегистрировано 19,4 тысячи прав собственности на земельные участки, в 2020 году этот показатель увеличился в два раза.

«Общее количество оформленных прав собственности на земельные участки Подмосковья в 2019 году составило 363,1 тысячи прав», – говорится в сообщении.

Также в январе этого года было оформлено 38,5 тысячи прав собственности на жилые помещения, что на 3,5% выше аналогичного показателя января прошлого года. Всего в прошлом году управлением Росреестра по Подмосковью было зарегистрировано 590,6 тысячи прав собственности на жилые помещения.

Кроме того, в январе 2020 года было зарегистрировано 273 права собственности на машино-места, что более чем в 10 раз превышает показатель января прошлого года.