РИАМО - 20 фев. Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 20-летнего москвича, которого подозревают в краже из торгового павильона на станции «Бульвар Дмитрия Донского», говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве.

«В ночное время неизвестный, разбив стеклянную входную дверь, проник в помещение торгового павильона кафе, расположенного в подуличном переходе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», и похитил оттуда продукты питания и денежные средства из кассового аппарата», – говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его на Чертановской улице Москвы. Похищенными денежными средствами мужчина успел распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное по факту кражи. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.