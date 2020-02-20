РИАМО – 20 фев. В Подмосковье ко Дню защитника Отечества подготовили концерты, выступления и другие торжественные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«В честь праздника учреждения культуры Подмосковья подготовили серию торжественных мероприятий. Ждем всех жителей и гостей региона на наших концертах», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Ряд мероприятий организовали в четверг в Красноармейске, Пушкинском округе, Дзержинском и Химках.

21 февраля во Фрязине пройдет концерт, выступит Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». В программе – народные и авторские песни, оригинальные инструментальные композиции, яркие хореографические номера. В этот же день в стенах Первого Московского областного музыкального колледжа воспитанники учреждения выступят с тематическими номерами.

Также 21 февраля студенты Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина выступят в Культурном центре городского округа Электросталь на муниципальном концерте.

22 февраля в Серпуховском историко-художественном музее состоится праздничный концерт. В Белом зале учреждения прозвучат мелодии великих композиторов Отечества и зарубежья в исполнении учащихся ДМШ имени А.А. Алябьева из города Пущино. А в усадьбе Шахматово пройдут праздничные гуляния, посвященные не только Дню защитника Отечества, но и предстоящей масленичной неделе.

23 февраля юные посетители Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» смогут познакомиться с профессией пожарного. После небольшой вступительной беседы с начальником пожарной части ребята смогут рассмотреть настоящую боевую пожарную машину внутри и снаружи. А в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоится концерт «О героях былых времен». Музыкальная программа пройдет при участии студентов Российской академии музыки имени Гнесиных.

Также 23 февраля в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее состоится тематическая экскурсия по выставке «Древний Звенигород».

Кроме того, в праздничный день на сцене Московского областного государственного театра кукол состоится показ спектакля «Можно попросить Нину», также в фойе учреждения будет работать тематическая выставка. А в Серпуховском музее для самых юных защитников пройдет детская интерактивная программа «Щит предков», во время которой дети познакомятся со средневековыми воинскими традициями и увидят полные комплекты вооружения русских воинов X-XV веков.

По 24 февраля в муниципальных учреждениях культуры и образования Московской области проходят кинопоказы художественных фильмов военной тематики в рамках памятных и праздничных мероприятий.