РИАМО - 20 фев. На базе роддома больницы Вересаева создана Университетская клиника перинатального акушерства и гинекологии, руководителем назначен профессор Института клинической медицины Сеченовского университета, врач акушер-гинеколог роддома больницы Вересаева Петр Самчук, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Цель создания университетской клиники – оказание высококвалифицированной медицинской помощи с использованием современных научных разработок, внедрение в клиническую практику инновационных технологий и современных методов диагностики и лечения с привлечением профессорско-преподавательского состава кафедры», - сказал Самчук.

Клиника будет создана совместно с кафедрой акушерства и гинекологии №1 института клинической медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает специализированную медицинскую помощь круглосуточно.