«Никак нет, я трезв»

Трезвость в армии тоже важна, но она тут ни при чем. «Калич» – это больной или тот, кто им притворяется.

«Никак нет, я здоров»

Верно. «Калич» – это больной или тот, кто им притворяется.

Не очень уместный ответ. «Калич» – это больной или тот, кто притворяется больным.

«Никак нет, я не на дежурстве»