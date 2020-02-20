РИАМО – 20 фев. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что налоговая нагрузка на труд в России «запредельная», при этом большую часть страховых взносов на себя берет именно работодатель.

«Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка. <…> У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель», – сказал Силуанов в интервью РБК.

При этом он добавил, что в других странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники.

Министр отметил, что в данный момент ведомство думает над тем, как снизить налоги на труд, подчеркнув, что для этого нужно найти источник компенсации внебюджетным фондам.