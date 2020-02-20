РИАМО - 20 фев. В новой Москве полицейские задержали 35-летнего мужчину, управлявшего автомобилем Mazda, он вел себя неадекватно и в отделении поранил себя телефоном, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Машину полицейские остановили в деревне Марушкино. В ходе проверки документов водитель повел себя неадекватно и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его доставили в ОВД «Московский».

«Находясь в отделе полиции водитель достал из кармана свой телефон и углом экрана нанес себе телесные повреждения», – говорится в сообщении.

На место вызвали медиков, которые после оказания первой помощи госпитализировали мужчину.

По данным правоохранителей, ранее дебошир привлекался по части 3 статьи 12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Организована проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.