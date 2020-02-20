РИАМО - 20 фев. За неделю в регионе по предписанию Госадмтехнадзора устранили 15 повреждений теплотрасс, привели в порядок наземные участки и наружную изоляцию, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Госадмтехнадзор Московской области продолжает проверки состояния и содержания наземных участков линий теплосети. За неделю с 10 по 14 февраля в Подмосковье по предписаниям сотрудников ведомства было устранено 15 нарушений в этой сфере», - сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

По предписанию инспекторов были устранены неполадки в селе Семеновское по улицам Школьная и Черемушкинская в городском округе Ступино, а также в Чехове по улице Мира.

ЖКХ городского округа Чехов привлекли к административной ответственности из-за неудовлетворительного состояния теплосетей.

В надлежащее состояние также приведены теплосети в деревне Сумароково Рузского округа; в Можайске по улице Вокзальная; по улице Горького в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа; в поселке Новые Дома округа Электросталь; на Лихачевском шоссе в округе Долгопрудный; по 2-му Володарскому переулку в Наро-Фоминске; по улице Чайковского в Ступине; в поселке Рыбное Дмитровского округа.