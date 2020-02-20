РИАМО - 20 фев. Для подопечных и родителей Детского хосписа в Домодедове начнут регулярно проводить уроки искусств, кроме того, для детей организуют кинопоказы, сообщила в четверг министр культуры Московской области Елена Харламова.

В детском хосписе, расположенном в стенах восстановленной усадьбы Пржевальского, в четверг прошел первый концерт классической музыки. Вместе с подопечными и их родителями его послушали председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и министр культуры Московской области Елена Харламова.

«У нас есть рядом очень хорошая детская школа искусств. <...> Мы договорились, что педагоги будут приходить сюда, чтобы заниматься как с детьми, так и с родителями, потому что это для них важно. Мы поговорим сейчас с Мособлкино и организуем здесь кинопоказ. У нас большой проект с Союзмультфильмом. С Союзмультфильмом тоже поговорим, чтобы здесь организовали свои (игровые и образовательные - ред.) программы с мультиками», - рассказала Харламова после концерта.

Она также добавила, что такие концерты в стенах хосписа можно отнести к элементам музыкальной терапии.

«Свет, цвет, музыка - это все является частью терапии и дает посетителям и жителям, например, этого хосписа понимать, что их день насыщен и прожит интересно и увлекательно. Это дает им надежду и силы», - сказала министр.

В свою очередь Валерий Фадеев поблагодарил основателя хосписа — председателя комиссии по благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты России, протоиерея Александра Ткаченко — и заверил его в готовности оказать всю необходимую помощь подопечным.

«Спасибо отцу Александру, <...> я постараюсь вам помочь. Обещаю, что все, что смогу, для вас сделаю», - сказал Фадеев.

Детский хоспис в усадьбе Пржевальского в Домодедове стал вторым в России государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи. Первый находится в Санкт-Петербурге.