РИАМО – 20 фев. В Москве в четверг запустили новый этап проекта «Открой#Моспром», он стартовал на предприятии Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Открой#Моспром» набирает популярность. Важной его частью считаю работу с будущими специалистами московской промышленности – студентами инженерных вузов. На этот раз специальные экскурсионные программы организованы для 450 учащихся более 15 профильных образовательных учреждений Москвы», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Студенты четвертого курса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана поучаствовали в первой экскурсии нового сезона. Они увидели производственные цеха, где разрабатывали электротехническое оборудование для первой баллистической ракеты Р-7, первого в мире искусственного спутника Земли и первого пилотируемого космического корабля «Восток».

В новом этапе проекта поучаствуют также студенты из Московского политехнического университета, Российского технологического университета МИРЭА, Московского авиационного института, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

Участниками проекта станут и учащиеся Московского государственного университета имени Н.Э. Баумана, Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Российского химико-технологического имени Д.И. Менделеева, Национального исследовательского университета «МИЭТ» и других.

В этот раз для желающих увидеть производства изнутри свои двери открыли 29 московских площадок. В списке участников «Очаково» и Coca-Cola HBC Russia, ПАО «Микрон» – производитель и экспортер интегральных микросхем, кондитерский концерн «Бабаевский», фабрика мороженого «Баскин Роббинс», кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», Московский тормозной завод «Трансмаш», производственный комплекс «Салют», фабрика «Большевичка», музеи авиастроительных предприятий ПАО «Ил» и ПАО «Туполев» и другие.