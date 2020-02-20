РИАМО - 20 фев. Найденные во время раскопок на местах боев в Московской, Смоленской и Тверской областях реликвии представят на однодневной выставке 23 февраля в московском Музее Победы, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

Выставку, подготовленную поисковым объединением «Тризна», приурочили ко Дню защитника Отечества. Она продлится всего один день – 23 февраля, и будет включать более 50 реликвий.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Кроме того, мы обязательно рассказываем о базах данных, которые существуют в нашей стране для поиска воевавших родных», – отметил руководитель ММОО «Поисковое объединение «Тризна» Кирилл Долинский.

Он добавил, что выставка поможет молодежи получить не только теоретические знания, но и практический опыт.

На выставке представят личные вещи красноармейцев и оружие, а также самые ценные находки – солдатские медальоны. В рамках мероприятия организаторы расскажут о прошедших экспедициях, о работе по индентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и прошлого года.

Посетители музея увидят подлинное стрелковое оружие времен Великой Отечественной, они смогут подержать его в руках и сфотографировать.

Экспозиция будет работать 23 февраля с 13:00 до 18:00. Вход в музей в этот день будет бесплатным для кадетов, курсантов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.