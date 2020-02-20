РИАМО – 20 фев. В городских округах Жуковский, Балашиха, Раменский, Одинцовский и городе Электроугли прошли рейды по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Рейды прошли на Рязанском, Казанском, Горьковском и Белорусском направлениях МЖД. С начала года тут погибли 26 человек, больше всего на Рязанском – 17, в том числе один ребенок. Одна из главный причин – переход железной дороги в неположенных местах.

«По итогам рейдов больше всего нарушений со стороны пассажиров выявлено в Раменском округе, где 26 человек перебегали пути на станциях Кратово, Родники и Удельная. На станции Электроугли выявлено 11 нарушителей. На станции Кучино выявили восемь нарушителей, на платформе Быково в городском округе Жуковский было выявлено пять нарушителей, а в Одинцове на станции Немчиновка – девять нарушителей перехода через ж/д пути», – говорится в сообщении.

Со всеми нарушителями провели профилактические беседы.

Стоит отметить, что в общей сложности с начала 2020 года в Подмосковье на путях погибли 40 человек. Пассажиры переходили дорогу по «народным тропам», некоторые хотели пройти на платформу через дыры в заборах, чтобы не покупать билеты.

Тормозной путь поезда составляет около тысячи метров. Поезд со скоростью 100-120 километров в час за одну секунду преодолевает 30 метров.