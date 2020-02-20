РИАМО - 20 фев. Спасатели станции Левобережная вытащили провалившегося под лед мужчину, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Очевидцы сообщили о том, что рыбак на водоеме провалился под лед.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах А. Заболотских и О. Кориткин по тревоге вышли на судне на воздушной подушке, обнаружили и спасли тонувшего рыбака», – сказал собеседник агентства.

Доставленному на станцию пострадавшему оказали первую помощь.

Спасатели предупреждают об опасности выхода на тонкий лед.