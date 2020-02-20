РИАМО - 20 фев. Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги грузовой производственной деятельности за 2019 год, было обработано более 379 тонн грузов и почты, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Всего обработано 329 тонн грузов и 49,5 тонн почты. Рост объема грузовых перевозок в 2019 году составил 6,9%, объем обработанной почты вырос на 37,4% по сравнению с 2018 годом. Основной грузовой оператор аэропорта Шереметьево ООО «Москва Карго» обработал более 275 тысяч тонн грузов и почты, продемонстрировав рост на 12% по сравнению с 2018 годом.

«Москва Карго» продолжает укреплять позиции лидера среди грузовых авиационных комплексов России, стабильно увеличивая свою долю: за 2019 год компания обработала 72,5% суммарного грузового и почтового оборота аэропорта Шереметьево, 48,3% суммарного грузооборота аэропортов МАУ и 23,4% общего объема грузовых авиаперевозок РФ», — говорится в сообщении.

Общий объем обработанных в Шереметьеве грузов увеличился как на внутренних, так и на международных воздушных линиях. По сравнению с 2018 годом, грузооборот внутренних линий вырос на 7%и составил более 86 тысяч тонн, международных – на 6,7%, более 243 тысяч тонн.

Увеличению объемов на международных линиях в Шереметьеве в 2019 способствовал рост перевозок крупнейших грузовых авиаперевозчиков России, которые обслуживаются в грузовом терминале «Москва Карго» - ПАО «Аэрофлот», авиакомпании «Россия» и AirBridgeCargo.

ООО «Москва Карго» обработало свыше 43 тысяч тонн почты. Увеличение годовых показателей произошло во многом благодаря запуску новых логистических проектов, реализуемых совместно с ПАО «Аэрофлот» и «Почтой России».

Основными внешними направлениями, на которые в 2019 году пришлось свыше 50% всего грузопотока, являются Китай, Германия, США, Нидерланды, Италия. Наибольший рост объема грузоперевозок по экспорту и транзиту в 2019 году был зафиксирован на международных направлениях в Льеж (LGG), Колумбус (LCK)и Милан (MXP), а также на внутренних дальневосточных направлениях – Владивосток (VVO), Южно-Сахалинск (UUS) и Петропавловск-Камчатский (PKC).

По импорту и транзиту по итогам 2019 года наибольший рост был отмечен на направлениях: Шэньчжэнь (SZX), Чикаго (ORD), Сеул (ICN) и Хошимин (SGN).

В 2019 году грузовой терминал «Москва Карго» стал лауреатом престижной Евразийской премии в области авиационного маркетинга в специальной номинации «За запуск самого современного и высокотехнологичного грузового авиатерминала в Евразийском регионе».