РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 фев. Около 30 неисправных ламп наружного освещения заменили в подмосковных Котельниках с 17 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 17 по 20 февраля в Котельниках были проведены работы в рамках муниципального контракта на обслуживание линий наружного освещения. В округе заменили 28 неисправных ламп освещения», - говорится в сообщении.

Также отремонтировали шесть светильников. На участке Дзержинского шоссе в районе парка «Патриот» выполнен ремонт семи торшеров, заменили четыре плафона. Помимо этого, на Центральной аллее в микрорайоне Белая Дача провели ремонтные работы на линии освещения, а на улице Новая демонтировали бесхозяйную линию электропередач протяженностью 200 погонных метров.