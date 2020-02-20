РИАМО - 20 фев. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и глава Белгородской областной думы Наталия Полуянова подписали документ о двустороннем сотрудничестве в сфере законотворчества, патриотической работы и по другим направлениям, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Одной из главных тем во взаимодействии двух региональных парламентов в ближайшие месяцы станет подготовка к празднованию юбилея Победы.

«В рамках межпарламентского соглашения, в первую очередь, мы уделим большое внимание взаимодействию в такой важной теме, как празднование 75-летия Великой Победы. С Наталией Полуяновой мы работаем в совете законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. Предстоящее в марте заседание совета будет посвящено вопросу подготовки субъектов к юбилейной дате», – отметил Шапошников.

По его словам, в будущем делегация депутатов Мосгордумы посетит с ответным визитом Белгородскую область.