РИАМО - 20 фев. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий городского округа Домодедово, там запрещается проводить выставки домашних животных и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (20 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Семивраги городского округа Домодедово Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от западной границы деревни Воеводино на восток до южной границы городского округа Домодедово, далее на север вдоль границы округа до западной границы деревни Куприяниха и далее до западной границы деревни Воеводино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.