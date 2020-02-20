РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 фев. В подмосковном Дзержинском из-за теплой погоды отменили соревнования по лыжным гонкам, которые должны были пройти 22 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте спортшколы «Орбита».

Гонки должны были состояться в Томилинском лесопарке.

«Городские соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню защитника Отечества, которые должны были пройти 22 февраля, будут отменены в связи с погодными условиями», - говорится в сообщении.