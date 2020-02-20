РИАМО - 20 фев. В городском округе Луховицы на базе комплексного центра социального обслуживания населения открылся клуб «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Новый клуб открылся на улице Советская, строение 9Б. Участники губернаторского проекта будут заниматься спортом, творчеством, повышать компьютерную грамотность, а также играть в настольные игры, принимать участие в различных мастер-классах и посещать туристические центры Подмосковья. В клуб уже записалось около 100 человек.

«В наших силах сделать все возможное, чтобы жители старшего возраста чувствовали заботу, внимание и уважение. Мы хотим, чтобы пожилые люди не чувствовали себя брошенными и ненужными, оставаясь один на один с собой, а могли общаться. Это очень важная работа, которую мы, безусловно, будем продолжать», – сказал глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.

В день открытия центра «Активное долголетие» его посетил чемпион мира в командном зачете, мастер спорта России по мотогонкам на льду Сергей Макаров.

«Восхищаюсь вашей активностью и жизнелюбием. Поздравляю с открытием клуба, уверен, он будет всегда переполнен. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа», – сказал Макаров.

Центр будет работать ежедневно 10:00 до 19:00, все занятия в рамках программы «Активное долголетие» будут проводиться бесплатно.

«Я буду заниматься дыхательной гимнастикой и танцами. Привела подруг, вместе веселее. Планирую также записаться на уроки компьютерной грамотности, а то внуку все некогда меня учить. А тут уже все свои, как дома», – сказала участница проекта Галина Челнокова.

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