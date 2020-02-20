РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 фев. Школьники из подмосковных Котельников посоревновались между собой в навыках строевой подготовки на финальном этапе ежегодного городского конкурса «Готов служить России», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг на территории Котельников прошел финал военно-патриотического мероприятия «Готов служить России» между школами города.

«В ходе него учащиеся старших классов по 9 человек от команды соревновались в навыках строевой подготовки, разборке-сборке автомата, военно-патриотических песнях и знаниях в медицине», - говорится в сообщении.

Ранее на первых двух этапах ученики школ сдавали нормативы ГТО и стреляли из пневматических винтовок. Данное мероприятие уже является традиционным, в Котельниках оно уже проходило больше 15 раз.

Цель данного мероприятия - формирование у молодого поколения высокого патриотического сознания, воспитание нравственных волевых качеств: доброты, смелости, решительности, самостоятельности, устойчивости в преодолении трудностей.