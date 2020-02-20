РИАМО - 20 фев. В детском хосписе, открывшемся в прошлом году в стенах восстановленной усадьбы Пржевальского в Домодедове, находятся на попечении более 300 детей, в ближайшее время вблизи стационара откроется административное здание, сообщил в четверг председатель комиссии по благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты России, протоиерей Александр Ткаченко.

«Под наблюдением детского хосписа в Московской области находится сейчас 310 детей. Сам стационар способен вместить в себя 10 семей одновременно. К остальным детям выезжают выездные службы, в составе которых есть как медицинские, так и не медицинские специалисты», - рассказал отец Александр.

Он также добавил, что для административно-хозяйственных нужд вблизи хосписа вскоре откроется дополнительное здание. Кроме того, обсуждается возможность открытия еще одного стационара, который станет центром паллиативной помощи детям.

«Этот вопрос сейчас обсуждается. Уверен, что правительство примет то решение, которое позволит Московской области стать лидером в развитии паллиативной помощи в стране», - отметил Ткаченко.

Предполагается, что в стенах нового стационара может открыться амбулатория, палаты для пациентов, гостиница для членов семей. Там же будет находиться центр функциональной реабилитации с диагностическим оборудованием.

В четверг в стенах хосписа прошел фортепианный концерт, который стал первым в серии выступлений музыкантов мирового уровня.