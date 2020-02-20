РИАМО - 20 фев. В Москве на Новой Басманной улице началась реставрация Храма святых апостолов Петра и Павла, работы пройдут в два этапа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первым этапом специалисты отреставрируют фасады, а потом вернут исторический облик интерьерам. Первую часть работ планируют закончить уже в 2020 году.

«Церковь апостолов Петра и Павла на Новой Басманной — уникальный памятник архитектуры с очень богатой историей. Она была построена по рисунку Петра I и на пожалованные им средства», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что строительство храма началось еще до запрета каменного строительства в столице, а когда он вышел, Сенат все же разрешил достроить церковь.

Реставрационные работы не проводились с того момента, как церковь в 1990-е годы передали верующим. На данный момент реставраторы приводят в порядок фасады. Ожидается, что работа будет объемной и сложной, но завершить ее полностью планируют в 2022 году.

Сейчас специалисты ведут расчистку белого камня, демонтируют кровельное покрытие и уточняют метод реставрации. В скором времени начнется реставрация крестов, купола, кирпичной кладки, кровли, оконных и дверных заполнений, а также всех декоративных элементов, среди которых - белокаменные арки, колонны и балясина.

В ходе работ восстановят все важные элементы декора и живописи помещений. Также будут модернизированы инженерные системы. Прилегающую территорию храма благоустроят.

Храм святых апостолов Петра и Павла имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.