РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 фев. В минувшем году Общественная палата городского округа Домодедово провела более 50 мероприятий, сообщила председатель палаты Лидия Тимофеева.

Пленарное заседание Общественной палаты городского округа Домодедово, посвященное итогам 2019 года, прошло в четверг в библиотеке имени Анны Ахматовой.

«Активно принимали участие в праздниках, шахматных турнирах, экскурсиях для школьников. Все было проведено более 50 мероприятий», - сказала Тимофеева.

Также в центре внимания палаты находится волонтерское движение и благотворительная деятельность. Крупной акцией прошлого года стало участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Общественная палата при поддержке администрации городского округа Домодедово собрала и отправила 200 коробок с продуктами питания товарами первой необходимости, одеждой для взрослых и детей.