РИАМО - 20 фев. В Подмосковье завершили передачу 36 гектаров федеральной земли в собственность городского округа Звездный городок, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Передача земель стала возможна благодаря сотрудничеству Минмособлимущества с Росимуществом, ГК Роскосмос, ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» и администрацией Звездного городка. Благодаря проделанной работе жители 300 домовладений смогут зарегистрировать права на свои земли и дома», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

В 70-е годы земельные участки предоставляли специалистам, готовившим космонавтов, а также работникам городского хозяйства за заслуги в развитии пилотируемой космонавтики. Потом стали появились СНТ, где люди построили дома и дачи.

Уже несколько лет на территории в 36 гектаров находятся четыре СНТ – «Виток-1», «Виток-2», «Виток-3» и «Комета». Земля находилась в федеральной собственности, из-за чего люди не могли оформить недвижимость. Для того, чтобы привести все в соответствие была инициирована передача земли из федеральной в муниципальную собственность, которая затормозилась из-за перехода военной части в городской округ.

В последний год благодаря активным усилиям региональной, федеральной и муниципальной власти удалось ускорить процесс передачи земли, чтобы несколько сотен человек получили возможность реализовать свои имущественные права.

«По закону земля в Звездном городке не может быть предоставлена в собственность, так как ограничена в обороте, а дома в собственность оформлять можно. Теперь после оформления прав администрации Звездного городка на землю, каждый член СНТ сможет оформить свой участок в долгосрочную аренду без торгов, а дома – в собственность, превратив недвижимость в полноценный актив», – пояснил министр.

При этом администрация Звездного городка окажет жителям всестороннюю помощь, чтобы они успели оформить недвижимость по «дачной амнистии» с минимальным пакетом документов.