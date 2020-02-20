РИАМО - 20 фев. В четверг в детском хосписе, расположенном в здании усадьбы Пржевальского в Домодедове, прошел первый концерт классической музыки, передает корреспондент РИАМО.

«В прошлом году мы открыли первый в Московской области детский хоспис. Возродили старинную усадьбу. <...> В подмосковных усадьбах всегда традиционно проходили музыкальные и поэтические вечера. И мы возродили не только усадьбу в Домодедове, но и традицию таких музыкальных вечеров», - рассказал председатель комиссии по благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты России, протоиерей Александр Ткаченко.

По его словам, подобные выступления будут проходить в хосписе регулярно. Для пациентов и их родных выступят всемирно известные исполнители и восходящие звезды классической музыки.

Первым профессиональным пианистом, сыгравшим в стенах хосписа, стал победитель международного конкурса имени Чайковского 2015 года Дмитрий Маслеев. За белым роялем музыкант исполнил фортепьянные транскрипции, произведения Чайковского, Грига и Глинки.

«На любом концерте я стараюсь делиться со слушателями яркими позитивными эмоциями. Считаю, что классическая музыка приносит лучики света и солнца в нашу жизнь», - рассказал Маслеев.

Детский хоспис в Домодедове стал вторым государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России после СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», действующего в Санкт-Петербурге с 2010 года.