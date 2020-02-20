РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Первые паспорта РФ вручили 11 юным жителям Подольска, которым исполнилось 14 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В администрации Подольска в четверг в преддверии Дня защитника Отечества прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Подобные гражданско-патриотические акции «Я – гражданин России!» проходят дважды в месяц и всегда приурочены к особым историческим событиям, памятным датам и праздникам.

«Свой главный документ гражданина Российской Федерации в преддверии праздника получили 11 юных жителей Подольска: Роман Ковалев, Даниил Колков, Александр Мирон, Екатерина Захарова, Серафима Дорофеева, Никита Елисеев, Иван Голубев, Анна Богомолова, Мария Волкова, Татьяна Дерум, Михаил Бекетов», – говорится в сообщении.

Глава Подольска Николай Пестов поздравил ребят и обратил их внимание на то, что нужно знать и дорожить историей Родины.

«Вместе с паспортом гражданина Российской Федерации ребятам вручили небольшой сувенир – книгу Почетного гражданина города Подольска, историка Дмитрия Дмитриевича Панкова, где собрана информация об истории Подольска, о защитниках Отечества, а также о Подольских курсантах, исследованием подвига которых он занимался многие годы. Каждому от души желаю, в первую очередь, здоровья, успехов в учебе, бережного отношения к родителям и движения вперед», – отметил Пестов.

В заключение он пригласил ребят принять участие в предпремьерном показе фильма «Подольские курсанты» в Ледовом дворце «Витязь» 26 апреля.