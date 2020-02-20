РИАМО - 20 фев. В подмосковном Сергиевом Посаде перед судом предстанут 58-летний отец и 25-летний сын, обвиняемые в убийстве местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Осенью 2018 года мужчина пришел в дом к обвиняемым для урегулирования конфликта. Во время разговора между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома нанес мужчине многочисленные удары ножом, а его сын – ударил металлической кувалдой по голове.

«Желая скрыть совершенное преступление, мужчины обернули тело погибшего в полиэтиленовую пленку и на своем автомобиле вывезли на кладбище, где облили его бензином и подожгли», – отмечается в материале.

Следователи провели множество экспертиз и опросили большое количество свидетелей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.