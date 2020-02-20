РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 фев. За минувший год Общественная палата городского округа Домодедово провела около 120 мониторингов, сообщила председатель палаты Лидия Тимофеева.

Пленарное заседание Общественной палаты Домодедова, посвященное итогам 2019 года, прошло в четверг в библиотеке имени Анны Ахматовой.

«За год проведено 119 мониторингов. Мониторинги проводились по проблемам, которые вызывали многочисленные нарекания наших жителей, домодедовцев, а также в рамках совместных проверочных мероприятий с Общественной палатой Московской области», - сказала Тимофеева.

В основном проверяли качество дорог, тротуаров, содержание детских площадок и придомовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, уборку контейнерных площадок и вывоз мусора.

Более 23 мониторингов посвятили подготовке городского округа Домодедово к празднованию Нового года. Члены палаты оценивали праздничное оформление витрин, помещений магазинов, кафе, давали рекомендации руководителям учреждений, освещали вопросы в соцсетях.

Также особое внимание уделялось здравоохранению. Члены палаты в 2019 году провели 9 мониторингов по вопросам предоставления медицинских услуг, в том числе были проверены амбулатория в микрорайоне Востряково, медсанчасть микрорайона Авиационный и инфекционное отделение ДЦГБ.