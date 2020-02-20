РИАМО - 20 фев. В Московской области для празднования Дня защитника отечества подготовили список из десяти лучших музеев военной техники, где можно с азартом провести этот день, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму правительства Московской области.

«Один из вариантов досуга – попытаться разобраться в истории. В военных музеях Подмосковья собраны уникальные экспонаты: документы, фотографии, форма, оружие Великой Отечественной, войны 1812 года и не только», – говорится в сообщении.

Комитет по туризму предлагает отметить праздник по «по-мужски» в Подмосковье – посетить Музей техники, где собраны советские, американские и европейские автомобили, есть даже модели болидов «Формулы-1». На советские и немецкие танки можно даже залезть.

В рейтинге десяти лучших музеев военной техники оказались Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске, Музей войск противовоздушной обороны в Балашихе, Музей ЦУП в Королеве, Центральный музей ВВС РФ в Щелкове, Музейный комплекс история танка Т-34 в Мытищах.

Также можно посетить Бронетанковый музей в Одинцове, Военный музей под открытым небом в Химках, Музей отечественной военной истории и Ленино-снегиревский военно-исторический музей в Истре, парк «Патриот» в Одинцове.

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