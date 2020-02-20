РИАМО - 20 фев. Депутаты Московской областной думы с 24 февраля по 1 марта проведут приемы жителей своих округов и обсудят проделанную работу за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«С 24 февраля по 1 марта у депутатов областной думы будет проходить региональная неделя. Приоритеты – проведение приемов и ежегодных отчетов перед жителями о своей работе за 2019 год», – сказал руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Он добавил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании уделил особое внимание вопросам, связанным с привлечением инвестиций, созданием благоприятных условий для ведения бизнеса в Подмосковье.

По словам Брынцалова, на прошлой неделе был открыт областной Центр защиты и поддержки бизнеса. Для оперативной связи с предпринимателями создан телефон горячей линии с единым номером 0150, по которому можно получить любые консультации, также заработала соответствующая электронная почта, где принимаются запросы, проблемы и инициативы бизнесменов.

«Депутаты должны подключиться к информированию всех, кто занимается бизнесом и инвестициями, рассказывать о законах в сфере поддержки предпринимателей и льготах для новых инвесторов», – отметил Брынцалов.