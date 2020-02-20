РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. Народный артист СССР, герой труда Василий Лановой планирует провести в подмосковном Красногорске четыре патриотические акции «Спасибо за верность, потомки!» в преддверии 75-й годовщины Победы, сообщила начальник управления культуры администрации горокруга Галина Ковалева.

Торжественное собрание, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось во Дворце культуры «Подмосковье» в четверг. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, ветераны ВОВ, военнослужащие частей, дислоцирующихся в Красногорске. В преддверии 50-летия легендарного советского фильма «Офицеры» о работе над кинолентой рассказали актеры Василий Лановой и Алина Покровская.

«Сегодняшнее мероприятие – некое превью к тому, что в апреле Василий Семенович Лановой проведет в Красногорске четыре акции, которые называются «Спасибо за верность, потомки!». Актер побывает в школах в Отрадненском, Ильинском, Нахабине и Красногорске», – сказала Ковалева.

Она добавила, что в акции примут участие члены патриотических объединений, волонтеры. Лановой расскажет молодым красногорцам о работе в «Бессмертном полку».

«В этом году «Бессмертный полк» в Красногорске пройдет от стадиона «Зоркий» по Речной улице и Волоколамскому шоссе до Могилы неизвестного солдата», – отметила Ковалева.

Василий Лановой поделился с участниками мероприятия в ДК «Подмосковье» запомнившимися историями со съемок фильма «Офицеры», а также рассказал, как для него лично началась война.

«Двадцатого июня 1941 года мама нас с сестрами отправила поездом под присмотром проводника к бабушке и дедушке на Украину. Сказала, что через две недели приедет за нами. Мы приехали в 5 утра 22 июня. Вышли на станции под Винницей, и я увидел сотню самолетов, которые летели бомбить Одессу», – вспомнил Лановой.

Он добавил, что все годы войны родители не знали о судьбе своих детей.

«Появилось поколение детей, которые знали, что такое война, имели ее запах. Это для меня осталось на всю жизнь главным. Именно поэтому я сыграл много военных ролей», – подчеркнул Лановой.