РИАМО - 20 фев. ЦППК представила новую весеннюю программу экскурсионных поездок в города Подмосковья, Владимир и Калугу, которую запустят с 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«ЦППК совместно с туристическими партнерами разработала несколько однодневных и двухдневных программ поездок в города Подмосковья и соседних областей. До городов, где проводят экскурсии, путешественники смогут доехать на электропоездах ЦППК», — говорится в сообщении.

Вместе с ЦППК впервые пассажиры могут отправиться в экскурсионный тур во Владимир, разработаны однодневная и двухдневная программы. Участники поездки «Владимир. Золотые врата — Боголюбово» за один день смогут осмотреть все главные достопримечательности исторического центра города, посетить резиденцию князя Андрея Боголюбского и увидеть один из шедевров белокаменного зодчества — церковь Покрова-на-Нерли.

Участники двухдневной поездки смогут не только прогуляться по Владимиру, но и побывать в другом старинном российском городе — Суздале.

Экскурсии на выходных предполагают и поездку в Калугу. В первый день туристы побывают в уникальном музее-диораме «Великое Стояние на реке Угре», где смогут подробнее узнать о событии, ставшим началом конца татаро-монгольского ига.

В первый день путешественники смогут погулять по историческому центру города, увидят, где во времена Смуты жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, усадьбу, в которой останавливались Александр I и Николай I, и другие интересные места. Во второй день участники тура отправятся на экскурсию в музей-усадьбу «Полотняный завод». Усадьба принадлежала семье Гончаровых, здесь дважды бывал Александр Пушкин.

Историю Рязанской области можно будет узнать на еще одной двухдневной экскурсии. Туристы побывают в Спас-Клепиках, Касимове и Гусь-Железном.

Для тех, кто готов посвятить путешествию только один день, весной появятся семейные программы «Захарово – Вяземы. Секреты вдохновения Пушкина» и «Усадьба Мураново. Учитель и ученик», которые познакомят экскурсантов с историями усадеб и их жителей.

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