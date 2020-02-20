РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 27 февраля ответит на вопросы предпринимателей Дзержинского, сообщается в Instagram-аккаунте управления экономического развития администрации муниципалитета.

«Руководство Московской области приглашает на встречу бизнес-сообщество городского округа Дзержинский и соседних муниципалитетов. 27 февраля на вопросы предпринимателей ответит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет в конференц-зале ООО «Хромбур» по адресу: улица Дзержинская, дом №42. Начало в 9:30.

Для участия необходимо заполнить анкету до 12:00 26 февраля по ссылке.