РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 фев. С 1 сентября 2019 года в Королеве выдали более 130 наборов «Я родился в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

С 1 сентября 2019 года в роддомах и перинатальных центрах Московской области молодые мамы получают подарочные наборы «Я родился в Подмосковье».

«С начала реализации программы выдано 4295 подарочных наборов (в Московской области - ред.). В частности, в Королеве выдали более 130 наборов», - говорится в сообщении.

Получить подарочный набор или денежную выплату могут граждане РФ при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области.

«Кроме одежды, уходовой косметики для ребенка и мамы, средств гигиены, набор также включает в себя красочную брошюру, где содержится вся полезная информация о предоставляемых Подмосковьем возможностях для молодых родителей. У семьи также есть возможность выбрать вместо подарочного набора денежную выплату в размере 20 тысяч рублей», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Также в 2019 году Подмосковье стало первым регионом в России, где можно получить комплексную услугу. Непосредственно в роддоме мама может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение материнского капитала, прикрепить ребенка к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад.