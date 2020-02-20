РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 фев. Порядка 23 юных жителей городского округа Мытищи получили паспорта, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг в Мытищах состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации 23 юным жителям округа. В конференц-зале администрации собрались юноши и девушки, достигшие 14 лет. Слово для поздравления было предоставлено главе городского округа Мытищи Виктору Азарову.

«Сегодня в вашей жизни знаменательное событие – вы получаете паспорт. Это – одна из первых вех вашего жизненного пути. Вы становитесь полноправными гражданами РФ, это большая ответственность. Как взрослые люди вы уже сами несете ответственность за свои действия, за свои поступки. Я хочу пожелать вам успехов в учебе, чтобы в дальнейшем на вашем жизненном пути все складывалось, как вы планируете. Больше занимайтесь, приносите больше позитива своим родителям, не расстраивайте их, и в жизни все у вас наладится. Поздравлю вас!» – сказал Азаров.

На мероприятии выступил вокальный коллектив Дворца культуры «Яуза». Перед началом торжественной церемонии прозвучал гимн России. На вручении паспортов присутствовал первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Для ребят сегодня важное событие: вы получили документ, по которому можете участвовать в голосовании. Теперь вы несете не только человеческую, национальную, но и юридическую ответственность. Думаю, ребята запомнят этот день, эту церемонию, и я благодарен команде Мытищ за то, что она прошла в администрации округа торжественно, под гимн России», – сказал Чаплин.