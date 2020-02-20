РИАМО - 20 фев. С 20 февраля в Подмосковье начался прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Ежегодно лауреатами этой премии становится 15 молодых ученых и авторских коллективов. Размер премии составляет 700 тысяч рублей. К участию приглашаются претенденты с высшем образованием: доктора наук не старше 40 лет и кандидаты наук и научные работники без степени до 35 лет. Подать заявку можно до 31 марта.

«В прошлом году премии получили соискатели, добившемся результатов в сфере в медицины, приборостроения, авиастроения, биофизики, материаловедения и других сфер научной деятельности. В этом году к рассмотрению также принимаются все новые научные достижения, соответствующие приоритетным для Подмосковья направлениям развития науки, технологии и техники», – сказал зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.

Он напомнил, что ученые могут принять участие в региональной программе «Социальная ипотека». Она направлена на поддержку ценных для региона кадров. В прошлом году жилищные условия по этой программе смогли улучшить 100 молодых ученых и уникальных специалистов Московской области.

В регионе активно поддерживаются не только специалисты, но и сами научные разработки и исследования. Для аспирантов и студентов действует грантовая программа губернатора поддержки проведения научных исследований. Размер гранта от 50 до 135 тысяч рублей. Предприятия могут учувствовать в конкурсе на получение грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций в размере 10 миллионов рублей.

«С этого года в регионе работает и еще одна новая мера поддержки ведения научной деятельности. Для ученых и групп разработчиков учреждена премия губернатора Московской области за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов. Размер премии составит 2 миллиона рублей. Конкурс планируется объявить во втором квартале 2020 года», – сказал Хромов.