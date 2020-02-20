РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда из общеквартирного коридора в доме, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестный в общеквартирном коридоре дома на улице Мира украл велосипед стоимостью более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 30-летний подольчанин. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.