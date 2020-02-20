РИАМО - 20 фев. С 2012 года в Москве количество чрезвычайных ситуаций снизилось на 66%, а количество пожаров стало меньше почти в два раза, сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов.

В Москве прошел сбор по подведению итогов деятельности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

«Анализ динамики деструктивных событий с 2012 года по 31 декабря прошлого года, показывает, что количество чрезвычайных ситуаций снижено более чем на 66%», - сказал Желтов.

Он добавил, что количество пожаров за этот временной период сокращено на 48%, количество происшествий на воде — на 12%. При этом гибель на пожарах сократилась более чем на 24%.