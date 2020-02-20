РИАМО - 20 фев. Диетолог и специалист по лечению пищевой зависимости Иван Алименко рассказал, что для здоровых людей умеренное потребление энергетических напитков не несет никакого вреда.

«Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вреда он не нанесет. Это вопрос меры употребления. Если не пить «ведрами», то ничего страшного и не будет. Если у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление воды может оказаться вредным», – сказал Алименко в эфире радио Sputnik.

Однако, по его словам, увлекаться данными напитками не следует, иначе уровень кислотности в желудке будет опасно повышаться, и поджелудочная железа может оказаться под ударом.

При этом особое внимание следует обратить и на высокое содержание в большинстве энергетических напитков сахара.

«Подавляющее большинство энергетиков – с сахаром. Одна из причин в том, что сама глюкоза является энергетиком. Когда мы употребляем энергетики, у нас поднимается уровень сахара в крови, и мы ощущаем прилив энергии. Это один из механизмов работы энергетиков», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика – это «не много и не мало», но это простые сахара, которые, к примеру, опасны для больных диабетом.

«Что касается пользы от употребления энергетиков, то она выражается только во временном приливе сил. Этот эффект сравним с тем, что дает кофе. Разница в том, что потенциального вреда от кофе меньше», – заключил диетолог.