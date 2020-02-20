РИАМО - 20 фев. Конфликт с поножовщиной произошел в квартире в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 18 февраля из арендованной квартиры на улице Красина госпитализировали мужчину 1977 года рождения, зарегистрированного в Брянской области. У пострадавшего зафиксировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

«За совершенное преступление был доставлен в полицию мужчина 1966 года рождения, проживающий на улице Красина, ранее судимый за мошенничество. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С нападавшего взяли подписку о невыезде.