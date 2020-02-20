РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 фев. Сотрудники отдела защиты прав потребителей администрации Котельников не выявили нарушений в магазине «Пятерочка» в микрорайоне Ковровый, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета

В четверг сотрудники отдела защиты прав потребителей администрации Котельников совместно с молодогвардейцами в рамках проекта «Народный Контроль» провели мониторинг цен в магазине «Пятерочка» в микрорайоне Ковровый, дом №14.

«В ходе мониторинга нарушений выявлено не было. Цены на товар совпадали с указанными в ценнике. В проверяемом магазине товаров с истекшим сроком (годности - ред.) также не было выявлено», - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела всегда реагируют на поступающие обращения и жалобы жителей о нарушении прав потребителей. Проводят разъяснительную и профилактическую работу с руководством магазинов в рамках компетенции органов местного самоуправления, при наличии веских оснований - направляют информацию в Роспотребнадзор для принятия мер.