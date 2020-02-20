РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Порядка 14 домов зарегистрировали в списке аварийного жилья городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг в здании администрации городского округа Мытищи состоялось очередное плановое заседание совета депутатов округа.

«Считаю одним из основных вопросов то, что мы сегодня исключили из списка домов аварийного фонда еще один дом. На сегодняшний момент в списке аварийного жилья остается 14 домов. Очень рад за тех жителей, которые получили благоустроенное комфортабельное жилье и сейчас имеют возможность жить в хорошем доме», – сказал председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

Главным вопросом заседания было уточнение бюджета округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

«Бюджет был уточнен в сторону увеличения, это говорит о том, что год начался, а корректировки уже пошли с положительной динамикой. И нам бы хотелось, чтобы это продолжалось на протяжении всего года, потому что это позволяет решать больше задач и обращений жителей, которые поступают в администрацию и в совет депутатов», – отметил Гореликов.

На заседании с отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Мытищинское» за 2019 год выступил начальник управления, полковник полиции Ренат Халилов. С докладом о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав в 2019 году и о задачах на 2020 год выступила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи Светлана Фильченкова.