РИАМО - 20 фев. С четверга шесть станций Горьковского, Павелецкого, Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги сменили свои названия, сообщается на сайте ЦППК.

«С 20 февраля станция Фрезер будет носить название Андроновка, станцию Новую переименуют в Авиамоторную, остановочный пункт 47 километр будет присвоено название Ипподром, Карачарово переименовано в Нижегородскую, Северянин — в Ростокино, Нижние Котлы — в Нагатинскую», — говорится в сообщении.

Названия меняют для удобства пассажиров. Люди смогут планировать маршруты с пересадками на МЦК, ориентируясь на одинаковые названия станций.

С 20 февраля станции отображаются под своими новыми названиями и в мобильном расписании. На самих станциях таблички с новыми названиями появятся в ближайшее время.

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать эту информацию.