РИАМО - 20 фев. В прошлом году в Москве во время чрезвычайных ситуаций сотрудниками МЧС спасено более 1,9 тысячи человек, сообщил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко.

«Результаты 2019 года внушительные. При ликвидации всех видов чрезвычайных ситуаций силами МГСЧС спасено более 1,9 тысячи наших граждан. Хотел бы отметить недопущение роста гибели людей при увеличении количества чрезвычайных ситуаций» - сказал Нештенко на сборе по подведению итогов деятельности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в 2019 году.

При этом в Москве количество пожаров на 100 тысяч человек населения заметно ниже, чем по всей стране. В России на 100 тысяч населения приходится более 320 пожаров, тогда как в столице 76,8.

Произошедшие в 219 году пожары принесли материальный ущерб для столичного бюджета в размере почти 510 миллионов рублей.