РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 фев. Соревнование по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня – 2020» в лесопарке Мытищ 29 февраля отменили, говорится в сообщении управления физической культуры и спорта администрации горокруга.

Соревнования «Мытищинская лыжня – 2020» должны были проходить на территории Мытищинского лесопарка (вход рядом с перекрестком: Олимпийский проспект – улица Угольная).

«Из-за устойчивой плюсовой температуры и недостаточного снежного покрова на лыжной трассе в Мытищинском лесопарке соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня – 2020» отменяются», – говорится в сообщении.