РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила медали к 75-летию Победы четверым участникам Великой Отечественной войны, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное собрание, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось во Дворце культуры «Подмосковье» в четверг. В мероприятии приняли участие Хаймурзина, актеры Василий Лановой и Алина Покровская, снявшиеся в фильме «Офицеры».

«Сегодня в зале находятся четыре ветерана Великой Отечественной войны. Мы вам благодарны за нашу жизнь и за мир!» – сказала Хаймурзина.

Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Эльмира Хаймурзина вручила участнику Великой Отечественной войны Виктору Бибикову, труженикам тыла – почетному гражданину города Красногорска Виктору Новикову и Анатолию Азамасцеву, а также бывшему несовершеннолетнему узнику лагеря смерти Тростенец Николаю Слаеку.

«Этот год – 75-летия нашей Великой Победы, год памяти и славы. В Победу есть вклад красногорских семей. 17 тысяч красногорцев ушли на фронт, более 7 тысяч не вернулись. У нас в Козино-Нефедьево проходил один из близких рубежей обороны Москвы. В Красногорске был сформирован известный батальон народного ополчения – 850 жителей окрестных деревень записались туда в первые дни», – напомнила глава горокруга.

Она подчеркнула, что нынешнее поколение должно помнить, какой ценой досталась прадедам Победа.

«День Победы – один из любимых в народе праздников. В прошлом году (2019 – ред.) по улицам городского округа Красногорск в «Бессмертном полку» прошли 27 тысяч человек», – добавила Хаймурзина.

Она также добавила, что к празднованию юбилея Победы в 2020 году в Красногорске планируют открыть первый в мире памятник фронтовому кинооператору.

«В Российском госархиве кинофотодокументов хранится 3,5 миллиона метров пленки с военной хроникой и больше 120 тысяч фотодокументов», – отметила Хаймурзина.