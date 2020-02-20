РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. В поселке Малаховка подмосковных Люберец при столкновении мотобайка и легкового автомобиля пострадал 17-летний подросток, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

Девятнадцатого февраля в 18:40 водитель «ВАЗ 2112», выезжая с прилегающей территории задним ходом, не уступил дорогу мотобайку Wels, двигавшемуся по главной дороге по улице Шоссейная. Транспортные средства столкнулись, после чего мотоциклист наехал на световую опору.

«В результате данного происшествия пострадал водитель мотобайка, мальчик 17 лет, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в лечебное учреждение. Подросток не имел права управления данным транспортом, в момент происшествия находился в мотошлеме и мотоэкипировке», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.